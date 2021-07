Loki, il creatore della serie Marvel conferma: 'L'ho concepita come una storia d'amore'

Dallo scorso mercoledì è in streaming su Disney+ il quarto episodio di Loki, in cui alcuni spettatori hanno scovato un Easter Egg di Kang il Conquistatore. Non sono mancati colpi di scena e rivelazioni, mentre il creatore della serie, Michael Waldron, ha confermato una dinamica che sembrava già piuttosto chiara a molti fan.

L'episodio 4 di Loki potrebbe aver introdotto un altro Young Avengers, mentre il Dio dell'Inganno, interpretato da Tom Hiddleston, si è innamorato di Sylvie (Sophia Di Martino), ovvero un'altra versione di sé stesso.

"Questo è stato uno dei punti cruciali del mio discorso per la serie, che ci sarebbe stata una storia d'amore" ha detto Waldron al sito ufficiale Marvel. "Siamo andati avanti e indietro per un po', a pensare: Vogliamo davvero che questo ragazzo si innamori di un'altra versione di sé stesso? Non sarà troppo folle?" ha spiegato, parlando delle iniziali esitazioni. "Ma in una serie che, per me, riguarda in definitiva l'amore per sé stessi, l'autoriflessione e il perdono, mi sembrava giusto che quella fosse la prima vera storia d'amore di Loki."

Secondo Waldron, è proprio nell'episodio 4 che Loki e Sylvie si rendono conto di provare qualcosa l'uno per l'altra, mentre la regista Kate Herron ha raccontato che la storia d'amore è stata ulteriormente discussa e approfondita durante i mesi dello stop imposto alla produzione dalla pandemia. "Quando lo stavamo montando insieme in studio, tutti dicevano: Oh, questa storia è davvero fantastica, approfondiamola" ha detto. "Quando siamo tornati a girare, abbiamo aggiunto o modificato le sceneggiature fondamentalmente per enfatizzare il loro rapporto."