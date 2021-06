Loki, nei crediti del primo episodio è nascosto un importante dettaglio sulla TVA!

Il primo episodio di Loki è disponibile da oggi su Disney+, e nonostante l'assenza di una vera e propria scena "bonus", qualcuno ha notato un importante dettaglio nascosto nei crediti finali della puntata che ha a che vedere con il tanto chiacchierato Multiverso.

Tra i vari file dalla Time Variance Authority, l'organizzazione che si occupa di monitorare le varie linee temporali, compare infatti il rapporto di un "evento apocalittico" accompagnato dalla scritta "mancato intervento in circostanze disperate".

Al momento non sappiamo di quale evento si tratti, ma se neanche la TVA è riuscita ad intervenire dev'essersi trattato di una minaccia dalla proporzioni catastrofiche. Il rapporto potrebbe infatti fare riferimento ad una guerra del multiverso simile a quella citata nella sequenza animata in apertura di episodio, oppure più semplicemente al conflitto tra gli Avengers e Thanos, visto che lo stesso agente Mobius ha confermato al Dio dell'Inganno che l'agenzia non è scesa in campo volontariamente durante gli eventi di Endgame.

Voi cosa ne pensate? Avevate notato questo dettaglio? Come sempre, fateci sapere le vostre impressioni nello spazio dedicato ai commenti che trovate qui sotto. Nel frattempo, in occasione del debutto su Disney+, vi lasciamo alle 5 cose da sapere su Loki con Tom Hiddleston.