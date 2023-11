Loki sarà in Deadpool 3? Tom Hiddleston risponde alle teorie dei fan

Sicuramente se dovessimo tirare ad indovinare, potremmo affermare con certezza che la seconda stagione di Loki è stato probabilmente il prodotto per il piccolo schermo più apprezzato fino ad ora dal pubblico di appassionati. Nonostante questo però in molti sono già proiettati verso il futuro e le teorie si sprecano.

Infatti, come potete leggere nella nostra recensione di Loki 2, la serie si è conclusa portando a compimento molti archi narrativi, ma lasciando comunque gli spettatori con ancora altre domande.

Una su tutte ovviamente è sicuramente lecita: quando rivedremo il Dio dell'inganno interpretato da Tom Hiddleston? In molti credono che ciò potrebbe accadere proprio in Deadpool 3.

Questa volta però è uno di quei casi in cui a rispondere direttamente è proprio lo stesso diretto interessato. Durante il The Tonight Show con Jimmy Fallon, alla star è stata posta proprio questa domanda.

"So che stanno realizzando Deadpool 3, quindi è un ottima domanda. Loki è in grado di viaggiare nel tempo, e questo gli da sicuramente alcune interessanti possibilità. Parlando per me, lui è morto ma è anche tornato certe volte. Credo sia una questione complicata".

Voi che ne dite? Come vi immaginate possa tornare il Dio dell'inganno nel nuovo film sul mercenario interpretato da Ryan Reynolds?

Se ve lo foste perso, ecco quando ripartiranno le riprese di Deadpool 3.