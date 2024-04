Loki sarà Deadpool & Wolverine? Tom Hiddleston: 'Sogno un crossover con Hugh Jackman'

In attesa di capire se Marvel farà la terza stagione di Loki, l'acclamata serie tv con Tom Hiddleston, i fan sperano di rivedere il Dio dell'Inganno, ora divenuto il Dio delle Storie e del Multiverso, nell'attesissimo film Deadpool & Wolverine.

A questo proposito, Variety ha chiesto alla star del supereroe asgardiano quale personaggio Marvel vorrebbe incontrare in futuro qualora dovesse tornare a far parte della Saga del Multiverso dopo l'epica conclusione della seconda stagione di Loki, e il primo nome a venire in mente a Tom Hiddleston è stato nientemeno che Hugh Jackman: "Oh mio Dio, non saprei proprio, voglio dire...adesso ci sono tutti questi nuovi personaggi che stanno spuntando, tipo gli X-Men no? Insomma, è tornato Wolverine da quanto ne so...Mi pare di ricordare che Wolverine ha fatto parte degli Avengers nei fumetti Marvel per qualche tempo, quindi ci sarebbe un po' di storia editoriale per questo ipotetico crossover."

Nel filmato, disponibile in calce all'articolo, Tom Hiddleston cita anche il Daredevil di Charlie Cox, ricordandolo l'attore di Matt Murdock come 'un buon amico' fin da quando calcarono insieme i palcoscenici di Broadway.

Ricordiamo che Deadpool & Wolverine uscirà il 24 luglio 2024: il film, cameo di Loki o meno, sarà estremamente collegato alla serie tv con Tom Hiddleston dato che includerà il ritorno della TVA, la famosa organizzazione a guardia del tempo e del Multiverso introdotta nello show Disney+.

