Loki, debutto record su Disney+: è la migliore partenza per una serie Marvel

Non poteva partire meglio la nuova avventure del Dio dell'Inganno su Disney+. Secondo quanto riportato da Deadline, il primo episodio di Loki ha infatti superato The Falcon and the Winter Soldier come miglior debutto di una serie Marvel sul servizio streaming della Casa di Topolino.

I dati raccolti da Samba TV rivelano che la serie con Tom Hiddleston è stata vista nel primo giorno da 890 mila nuclei familiari contro i 759 mila dello show con Anthony Mackie e Sebastian Stan e i 655 mila di WandaVision. Loki ha anche superato i risultati ottenuti da Crudelia nei primi quattro giorni, anche se ricordiamo che il film era ed è ancora disponibile solamente a pagamento tramite l'accesso VIP.

"Chiaramente, il numero crescente di spettatori al primo giorno dimostra che le serie Marvel Disney+ stanno attirando sempre più interesse" afferma Samba TV.

Deadline riporta che un insider non Disney si è lamentato del fatto che i numeri di Samba TV sono parziali perché non tengono in considerazione gli spettatori da mobile, ma visto che Disney+ non rivela ufficialmente i numeri delle proprie visualizzazioni al momento non ci sono altri metodi per misurare il successo o meno di un titolo on demand. Per avere un quadro più completo restiamo dunque in attesa della classifica dei titoli più visti in streaming pubblicata da Nielsen.

Nel frattempo, Tom Hiddleston ha rivelato il segreto più grande del MCU che ha dovuto mantenere in questi anni.