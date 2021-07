Loki, quale sarà il destino dei personaggi nella stagione 2? Ne parla la regista

Dopo aver confermato che non tornerà per la stagione 2 di Loki, dato che un secondo arco narrativo non faceva parte dei piani iniziali dei Marvel Studios, la regista Kate Herron ha parlato delle sue idee per le prossime avventure del Dio dell'Inganno.

In particolare, la filmmaker ha spiegato che, più di tutto il resto, è interessata a scoprire di più sul passato del giudice Ravonna Renslaeyr, interpretata nello show dall'attrice Gugu Mbatha-Raw. "La adoro, Gugu la chiamava sempre 'indoor girl', il che mi faceva ridere molto, ed è vero" ha dichiarato la regista a Variety. "È sempre in ufficio, ma una volta era una cacciatrice incredibile. Quindi mi chiedo, dove sta andando il suo percorso? Ho pensato, non dovremmo vedere i suoi ricordi? È un personaggio che credeva di avere potere e si rende conto che in realtà non è così. Non sappiamo niente dei suoi ricordi. Anche come fan mi chiedo, 'Oh mio Dio, ma chi è lei?'"

Per quanto riguarda i due protagonisti, invece, la Herron ha parlato della separazione tra Loki e Sylvie: "Lui ora è in una realtà completamente diversa. Cosa gli accadrà? Come farà a tornare indietro? E dov'è Sylvie? Si trova ancora nella cittadella? E in tutto questo c'è il Multiverso. Che diavolo succederà? Penso che ci siano tantissime domande a cui rispondere e molta strada ancora da percorrere con i nostri personaggi. Sai, sono davvero orgogliosa di aver contribuito a creare la storia di Loki fin qui. Ma ci sono così tanti aspetti diversi della sua identità e della sua personalità che devono ancora essere esplorati."

