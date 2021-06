Loki, un dettaglio del secondo episodio rivela l'identità di QUEL personaggio?

Nel secondo episodio di Loki, la serie tv Marvel con protagonista Tom Hiddleston, potrebbe essere emerso un importante dettaglio sull'identità di un nuovo personaggio.

Fin dall'annuncio del suo casting nella serie tv Loki, e in particolare negli ultimi due giorni, il web non fa che speculare sull'identità del personaggio interpretato da Sophia Di Martino, che finora in molti credevano essere Lady Loki, che nei fumetti è semplicemente lo stesso Loki avente però il corpo di una donna (molto più somigliante a Lady Sif).

Ma secondo altri, quella che nel MCU è stata finora presentata come una delle tante Varianti di Loki, potrebbe in realtà essere L'Incantatrice Sylvye Lushton, considerando anche quanto trasparso dai titoli di coda del secondo episodio di Loki (alla voce del doppiaggio vediamo indicato il personaggio "Sylvie").

Nei fumetti, Sylvie Lushton è una normale ragazza a cui sono stati dotati incredibili poteri proprio da Loki, e che ha deciso di prendere esempio dall'Asgardiana Amora L'Incantatrice, riprendendone lo stile e il nome. Tuttavia, non è noto se la sua esistenza sia effettivamente reale o sia opera di Loki, e questo potrebbe essere un tratto interessante da riformulare per il piccolo schermo.

Infatti, un altro dettaglio dall'episodio sarebbe ora emerso, aumentando le domande e i dubbi sull'identità della Di Martino: stando a quanto si leggerebbe su uno dei file della TVA, una delle Varianti avrebbe il nome di Sylvie Laufeydottir ("figlia di Laufey"), lasciando intendere che questa Sylvie potrebbe effettivamente avere origini Asgardiane.

Per ora non resta che attendere e vedere come si svilupperanno le cose nei prossimi episodi di Loki