Loki, il Dio dell'Inganno affronta Alioth e Kang in una nuova fan-art di BossLogic

Il finale di Loki ci ha lasciato tutti con il fiato sospeso: cosa accadrà ora che il multiverso è libero di esprimersi in tutte le sue ramificazioni? Quante Varianti di Kang dovranno affrontare i nostri eroi? In quale universo è finito il personaggio di Tom Hiddleston? Tante domande perfettamente riassunte in una nuova fan-art di BossLogic.

Il celebre digital artist che già nei mesi scorsi ci aveva deliziato con lo splendido poster ufficiale di Loki è infatti tornato all'attacco con una nuova fan-art realizzata in collaborazione con il collega e scultore Raphael Albero e postata proprio in queste ore su Instagram.

Nella nuova immagine vediamo un minuscolo Loki di spalle pronto ad affrontare le due minacce più temibili presentateci dal finale del nuovo show del Marvel Cinematic Universe, vale a dire il feroce Alioth e, ovviamente, lo stesso Kang.

Colui che Rimane è qui ritratto con il volto di Jonathan Majors con cui abbiamo avuto modo di conoscerlo nel finale dello show, ma il suo aspetto è decisamente diverso da quello quasi rassicurante del personaggio fatto brutalmente fuori da Sylvie: questo Kang è decisamente più simile a quello dei fumetti, volto blu e casco compresi, e non sembra avere buone intenzioni.

Vi piacerebbe vedere un Kang con queste fattezze nel futuro del franchise? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono le possibilità di rivedere Miss Minutes nel Marvel Cinematic Universe.