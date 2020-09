Loki, il dio dell'inganno apparirà anche come bambino? Scopriamolo insieme

La produzione di Loki entra sempre più nel vivo e, secondo alcune indiscrezioni sarebbero stati svolti dei casting per scegliere la versione baby del dio dell'inganno.

La notizia giunge da Murphy's Multiverse, una fonte sempre attendibile nel panorama di tutto ciò che è collegato al mondo Marvel. Secondo quanto riportato Jack Veal che abbiamo già visto in The End of the F***ing World, sarebbe stato scritturato per vestire i panni del giovane Loki nella serie. Al suo fianco sarebbe stata scelta anche la piccola Cailey Fleming.

Questo significa che una versione di baby Loki dai fumetti arriverà all'MCU? Probabilmente. Si dice da tempo che avremmo visto varie versioni di Loki nella serie. I Loki potrebbero persino interagire tra loro tenendo conto dei continui viaggi nel tempo. La piccola attrice, che sembra essere una versione giovane del personaggio di Sophia Di Martino, fa presupporre che potrebbero esserci dei flashback tra loro da bambini. D'altra parte, la parte del ragazzo che è "ricorrente" indica che ha un ruolo significativo nella serie. Tenete a mente che questi ruoli non sono stati ancora confermati ufficialmente.

Intanto sembra che presto partiranno le riprese di Loki e un ruolo di grande importanza nella serie sarà svolto da Gugu Mbatha-Raw anche se non siamo ancora in grado di dire quale personaggio interpreterà. Restate ovviamente sintonizzati per i prossimi aggiornamenti e fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate da questa nuova produzione che approderà su Disney+.