Loki, il Dio dell'Inganno brandisce una spada fiammeggiante nel nuovo video

Marvel e Disney+ continuano a diffondere materiale promozionale di Loki, prossima serie in uscita sulla piattaforma di streaming in cui Tom Hiddleston riprenderà il suo iconico ruolo di Dio dell’inganno.

Apparso per la prima volta nel franchise di Thor sul grande schermo e visto per l’ultima volta in Avengers: Endgame, dove è sfuggito alla custodia con il Tesseract, ora Loki dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Potete vedere il video dello spot internazionale di Disney+ Hotstar Premium qui sopra in cui Loki brandisce una spada fiammeggiante e ci vengono riproposte anche alcune scene delle serie precedenti Marvel: WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier.



"Ci siamo ispirati a una vasta gamma di idee mentre la Time Variance Authority si mostra in tutti i Marvel Comics", aveva detto in precedenza a EW lo scrittore capo di Loki Michael Waldron. "Ci sono le serie dei Fantastici Quattro e She-Hulk. Tutte quelle storie sono state fonte di ispirazione per dire, 'Va bene, cos'è questa pazza organizzazione? E come possiamo ora renderli reali in modo da poter effettivamente realizzare una serie su di loro?'"

La sinossi di Loki recita: Riprendendo immediatamente dopo che Loki ha rubato il Tesseract (di nuovo), si ritrova chiamato davanti alla Time Variance Authority, un'organizzazione burocratica che esiste al di fuori del tempo e dello spazio, costretto a rispondere per i suoi crimini contro la timeline e gli viene data una scelta: la cancellazione dalla realtà o aiutare a catturare una minaccia ancora più grande.



Loki arriverà mercoledì 9 giugno su Disney+ e dopo il video in cui Tom Hiddleston racconta le avventure di Loki in 30 secondi e le nuove foto ufficiali di Loki l'hype non può far altro che aumentare!