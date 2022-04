Loki, il dio dell'inganno comparirà anche in Doctor Strange 2? I fan scovano un easter egg

Nell'ultimo teaser di Doctor Stange 2 i fan hanno scovato quello che sembra essere un easter egg relativo a Loki e tutto lascia ipotizzare che ad un certo punto della pellicola diretta da Sam Raimi, il dio dell'inganno possa fare la sua apparizione.

Nel breve video in cui America Chavez fa sfoggio dei suoi poteri, vediamo brevemente quello che sembra essere il personaggio multiforme del Tribunale vivente, una delle entità più potenti della Marvel Comics apparsa proprio nel corso della serie Disney+ con protagonista Tom Hiddleston. C'è una differenza però, mentre in Loki il Tribunale era rappresentato sotto forma di statua in pietra, stavolta, sembra essere vivo e vegeto.

La presenza di questa creatura anche in Doctor Strange 2 non dovrebbe stupire poi così tanto i fan, dato che il ruolo del personaggio è stato in genere quello di salvaguardare il multiverso. L'essere esiste in tutti gli universi contemporaneamente, per garantire che nessuno diventi più potente di un altro e la sua ripresa dopo Loki potrebbe rappresentare l'inizio di un arco a lungo termine che ha poi la possibilità di dipanarsi durante il resto della Fase Quattro.

Intanto la prossima estate partiranno le riprese di Loki 2, resta da capire quanto questo nuovo capitolo dedicato all'imbroglione asgardiano sarà influenzato da Doctor Strange 2. Voi cosa pensate che accadrà? Ditecelo nei commenti.