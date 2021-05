Loki, il dio dell'inganno deve iniziare a prendere le cose sul serio nel nuovo spot tv

Mancano poco più di due settimane alla prima mondiale di Loki e la macchina del marketing Disney si sta muovendo furiosamente come mai prima d'ora. Poche ore fa infatti, è stato svelato un nuovo spot televisivo della serie con protagonista Tom Hiddleston e a quanto pare, il dio dell'inganno dovrà iniziare a prendere le cose più seriamente.

Nelle immagini che trovate in calce alla notizia, si nota infatti il Mobius M. Mobius di Owen Wilson chiedere al fratellastro di Thor maggiore serietà nei riguardi della Time Variance Authority, ovvero l'organizzazione fittizia che si occupa di monitorare le varie linee temporali del Marvel Cinematic Universe. Lo spot, seppur breve, ci fa intuire come, Loki dovrà lavorare duramente per rimettere a posto tutti gli incidenti causati sulla timeline dal suo uso della Pietra del tempo.

La serie, che come ormai sappiamo bene arriverà su Disney+ per tutti i suoi abbonati a partire dal prossimo 9 giugno con un episodio a settimana per le successive sei settimane, seguirà il sistema di rilascio scaglionato che ha già dato ottimi risultati WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier. Stavolta però, gli episodi di Loki verranno rilasciati il mercoledì e non più il venerdì.

Riuscirà il dio dell'inganno ad essere finalmente responsabile? Voi che ne dite? Fateci sapere il vostro punto di vista nell'apposita sezione commenti.