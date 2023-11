Loki, il nuovo titolo del Dio dell'Inganno è ufficiale: la conferma di Marvel

Con Loki 2 il Dio dell'Inganno è diventato, senza alcun dubbio, il personaggio più potente mai visto nell'MCU fino a questo momento. Le abilità che ha sviluppato durante questa stagione lo hanno portato ad ottenere un nuovo titolo, molto più prestigioso ed iconico rispetto al suo precedente.

Il potere sprigionato da Loki nell'ultimo episodio trascende il tempo e lo spazio, rendendolo capace di "manipolare" e controllare a proprio favore le linee temporali, trasformandole in un vero e proprio albero del tempo. Il suo sacrificio, quello di rimanere solo per l'eternità, chiarisce l'enorme salto fatto dal personaggio che da villain egoista è diventato un eroe capace di sacrificare se stesso nel modo più alto, coraggioso ed altruista possibile. Loki è riuscito a realizzare i suoi "buoni propositi" e, allo stesso tempo, salvare l'intero multiverso conosciuto e non.

Molti si chiedono quando Loki potrebbe ritornare nel Marvel Cinematic Universe dopo la serie ma a questa domanda ancora non c'è alcuna risposta. L'unica che possiamo dare è che il Dio degli Inganni ha superato e trasceso il suo status di "semplice" Dio norreno diventando qualcosa di ancor più grandi e dalla forza potenzialmente infinita. Proprio per questo motivo i Marvel Studios in un nuovo post Instagram hanno ribattezzato il personaggio nominandolo definitivamente God Loki.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul finale di stagione, vi consigliamo la nostra recensione dell'incredibile e sconvolgente finale di Loki 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!