Loki diventerà il nuovo Colui Che Rimane? La nuova teoria dei fan dell'MCU

Oltre al riferimento al primo The Avengers in Loki 2 e a svariati altri cameo, la popolare serie TV del Marvel Cinematic Universe guarda anche al futuro: il quinto episodio, infatti, suggerisce la possibilità che il dio dell'inganno diventi il nuovo Colui Che Rimane.

Spieghiamoci meglio: nella penultima puntata dello show, Loki, realizzando che è troppo tardi per impedire che la realtà collassi, riesce miracolosamente a controllare il tempo e impedirne l'annientamento. Un potere simile a quello di Colui che Rimane, appunto, perché il personaggio interpretato da Jonathan Majors ha sempre sfruttato tale abilità per vincere la guerra multiversale.

Come se non bastasse, Colui Che Rimane ha consegnato Loki a Sylvie, perché i due avrebbero dovuto intraprendere un viaggio assieme a prescindere da come sarebbero andati gli eventi, per poi porre un dilemma: o ucciderlo, o prendere il suo posto – una scelta che Loki non mancherà di effettuare.

Quali sono le ripercussioni della dinamica? Innanzitutto, il dio dell'inganno diventerebbe l'unico personaggio in grado di fronteggiare il Consiglio dei Kang, senza contare la possibilità di generare un paradosso: restituendo il ruolo a una variante sopravvissuta di Kang, infatti, assisteremo alla nascita del Colui Che Rimane già conosciuto in passato, in un circolo infinito dalla non facile risoluzione.

Questi ragionamenti sono l'ulteriore conferma della complessità di Loki 2, a dispetto delle critiche di Martin Scorsese verso la Marvel. L'ultimo episodio debutterà su Disney+ il 10 novembre 2023, a poco più di un mese dalla messa in onda di Ouroboros. Cosa ci riserverà il finale di stagione?