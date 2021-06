Loki: quanto durerà l'episodio 4? Ecco cosa sappiamo

Sono passati più di due mesi dall'ultima serie Marvel su Disney Plus, ma l'attesa per il nuovo spettacolo è finita. Loki, con Tom Hiddleston nei panni del dio dell'inganno preferito da tutti i fan dell'MCU, è stato presentato in anteprima il 9 giugno e ogni mercoledì arriva un nuovo episodio (in precedenza era ogni venerdì).

Lo show, ideato da Michael Waldron, vede tornare sul piccolo schermo uno dei personaggi più amati del mondo Marvel. Loki viene accusato di aver rubato il Tesseract ed essere fuggito dai normali standard temporali. Per questo motivo, il dio dell’inganno è obbligato dal TVA (Time Variance Authority, una sorta di polizia temporale) e collaborare con loro inseguendo un’altra variante di Loki in giro per le epoche.

Mercoledì è arrivato il terzo episodio, ma già i fan sono in attesa del quarto episodio in arrivo il prossimo mercoledì (30 giugno). L'ultima puntata è stata considerata dagli spettatori un pochino sottotono rispetto alle prime due, anche perché la sua durata è stata leggermente minore. A detta dello stesso Tom Hiddleston (interprete di Loki), tuttavia, dobbiamo prepararci allo stupore più totale.

In una recente intervista per BBC Radio con Ali Plumb, l'attore protagonista ha spiegato che il quarto episodio porterà lo show in una direzione totalmente diversa che si realizzerà con l’episodio successivo, il quinto. Di seguito, le parole nel dettaglio della star:

"La serie prende una nuova direzione nell’episodio 4. E poi la destinazione di quel viaggio si concretizza nell’episodio 5. Quindi, 4 e 5, voglio dire, allacciate le cinture, perché stiamo andando da qualche parte davvero intrigante."

Al di là delle parole di Hiddleston, quanto durerà l'episodio 4? Non ci sono informazioni specifiche, ma secondo un comunicato stampa Disney, l'episodio dovrebbe durare tra i 50 minuti e un'ora riprendendo, quindi, la durata degli episodi 1 e 2 la cui lunghezza era rispettivamente di 52 e 54 minuti, a differenza dell'episodio 3 che è durato solo 43 minuti.

Cosa ne pensate di Loki? Recentemente è stato pubblicato un poster di Lady Loki dedicato a uno dei personaggi più amati dello show. Se volete recuperare quanto successo nella puntata precedente, ecco le nostre impressioni sul terzo episodio di Loki, disponibile da mercoledì scorso sulla piattaforma streaming Disney+.