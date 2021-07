Loki, quanto durerà l'episodio 5 della serie Marvel?

La nuova serie Marvel dedicata a Loki continua a deliziare e confondere il pubblico di tutto il mondo mentre il Dio dell’Inganno combatte per la sua stessa sopravvivenza. I primi quattro episodi di Loki sono già disponibili, e ora tutti stanno aspettando l'episodio 5.

Lo spettacolo con protagonista Tom Hiddleston nei panni di Loki si sta avvicinando al gran finale della prima stagione e i fan non riescono a contenere la loro eccitazione.

Tutti sono entusiasti di scoprire quali eventi si svolgeranno da qui in poi, da quando Loki è venuto a sapere che la Time Variance Authority (TVA) non è ciò che sembra, si sta sforzando per trovare la verità che, ci auguriamo, verrà rivelata nei prossimi attesissimi episodi.

La durata del primo episodio di Loki è stata di circa 51 minuti, mentre il secondo episodio è stato leggermente più lungo con i suoi 54 minuti. Il terzo episodio intitolato Lamentis è stato il più corto fino ad ora con i suoi 43 minuti. Il quarto episodio, intitolato The Nexus Event, è arrivato a 48 minuti.

In un'intervista con Collider, il Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che la serie Loki è stata sviluppata in sei episodi da 40-50 minuti l'uno.



La durata del quinto episodio, che sarà disponibile dalle 9.00 del mattino di mercoledì 7 luglio, si aggirerà quindi intorno a questo minutaggio e potrebbe avere una scena dopo i titoli di coda, come avvenuto per il quarto episodio.

La serie ha scioccato tutti i fan della Marvel introducendo Sylvie (Sophia Di Martino), una variante di Loki, che ha un ardente desiderio di distruggere la TVA. Dopo che la storia delle sue origini ci è stata rivelato nel quarto episodio, ora vediamo le cose un po' più chiaramente dal suo punto di vista.



Inoltre Loki è stato eliminato dalla TVA nell'ultimo episodio ma è stato apparentemente trasportato in un altro mondo, dove ha incontrato altre quattro varianti. I Custodi del Tempo si sono rivelati degli androidi e il tutto ci lascia, come sempre, con più domande che risposte. Infine Sylvie ha sconfitto Ravonna, ma piuttosto che uccidere il giudice della TVA, ha deciso di interrogarla.



Il prossimo episodio potrebbe far luce su cosa significhi esattamente essere eliminati dalla TVA e, a sua volta, potrebbe anche rivelare il destino di Mobius. Potremmo anche venire a conoscenza della natura del pericolo imminente di cui una delle varianti sta avvertendo Loki nella scena post-credit e Sylvie potrebbe scoprire esattamente chi gestisce la TVA. Non ci resta che aspettare per avere le nostre risposte.



Tutti e quattro gli episodi di Loki sono disponibili per lo streaming su Disney+, vi lasciamo con la nostra recensione del quarto episodio di Loki.