Loki, quanto durerà l'episodio finale della serie? Il possibile minutaggio

Dopo cinque episodi, il finale dell'ultima serie Marvel prodotta per Disney+, Loki, sta per arrivare. lo spettacolo che vede Tom Hiddleston nei panni del dio dell'inganno preferito dai fan dei fumetti Marvel, è stato presentato in anteprima il 9 giugno e un nuovo episodio ci ha intrattenuto ogni mercoledì.

La prima stagione di Loki vede la presenza di sei episodi di una durata da 40 a 50 minuti ciascuno. Una seconda stagione è già in sviluppo, ma quanto potrebbe durare l'episodio finale?

Secondo un comunicato stampa Disney, l'episodio dovrebbe durare tra i 50 minuti e un'ora. Tuttavia, gli episodi precedenti hanno avuto una durata compresa tra 43 e 54 minuti. Nessun titolo o sinossi è stato rilasciato prima dell'arrivo dell'episodio 6, quindi il prossimo capitolo rimarrà un mistero fino all'uscita che avverrà il 14 luglio, ma dovremmo finalmente avere un'idea più chiara di chi – o cosa – c'è dietro la TVA.

Ricordiamo che la serie affronta un problema di spazio-tempo sollevato già in Avengers: Endgame, quando una versione alternativa di Loki ruba il Tesseract e crea una nuova linea temporale. Loki finisce nell'organizzazione appositamente progettata per questo genere di eventi nota come Time Variance Authority, dove i Time Keepers, incluso Mobius di Owen Wilson, chiedono il suo aiuto per risolvere i problemi che ha causato. A completare il cast ci sono altri membri della Time Variance Authority, tra cui Gugu Mbatha-Raw come Ravonna Renslayer e Wunmi Mosaku nei panni di Hunter B-15. Nel cast sono presenti anche Sasha Lane, Richard E. Grant, Sophia Di Martino ed Erika Coleman con dei ruoli molto importanti.

L'episodio 6 di Loki apparirà su Disney+ mercoledì mattina alle 3:01 ET/12:01 PT quindi alle 9 italiane. Nel quinto episodio di Loki, invece, abbiamo visto una serie di Easter Egg fumettistici. Ecco a voi la nostra recensione dell'episodio in questione.