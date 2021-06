Loki, quanto durerà il terzo episodio in uscita il 23 giugno?

Il Marvel Cinematic Universe ha aperto la Fase 4 con WandaVision, seguito da The Falcon and the Winter Soldier e da Loki, il nuovo spettacolo che ha impressionato tutti. Il terzo episodio dello show con Tom Hiddleston non arriverà mai abbastanza presto per i fan che dopo soli due episodi sono già entusiasti della produzione.

Il terzo episodio di Loki uscirà mercoledì 23 giugno 2021 su Disney Plus, a differenza degli ultimi due spettacoli di supereroi del MCU, WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, Disney Plus rilascia i nuovi episodi di Loki il mercoledì.



Parlando del conteggio degli episodi, la prima stagione di Loki ha sei episodi come The Falcon and the Winter Soldier. A meno che non ci siano cambiamenti nel programma, il finale della stagione andrà in onda mercoledì 14 luglio 2021.



La durata del primo episodio è stata di circa 51 minuti, mentre il secondo episodio è stato leggermente più lungo con i suoi 54 minuti.



Commentando il basso numero di episodi e la durata, il presidente della Marvel, Kevin Feige, ha dichiarato: "Sei ore sono ciò a cui siamo arrivati, è il modo migliore per raccontare la nostra storia. Sei ore, che siano sei episodi o nove episodi più brevi come WandaVision".



La prima stagione di Loki ha solo sei episodi quindi, ci aspettiamo che ogni episodio abbia una durata tra i 50 minuti e un’ora, come The Falcon and The Winter Soldier. Nessun titolo è stato rilasciato prima dell'arrivo dell'episodio 3, tanto meno una sinossi, quindi il prossimo capitolo rimarrà un mistero fino a quando non uscirà.



Tuttavia, è stato diffuso il poster ufficiale di Lady Loki interpretata da Sophia Di Martino che è stata una delle più grandi sorprese dello show fino ad ora. Vi lasciamo con la nostra recensione dei primi episodi di Loki.