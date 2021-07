Loki, c'è un easter-egg su Ghostbusters nel quinto episodio dello show Marvel

A voler tener conto degli easter-egg presenti nelle serie Marvel si farebbe notte: già WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier ci hanno regalato delle vere e proprie perle in tal senso, ma in questi giorni anche Loki non si sta dimostrando da meno, come conferma il quinto episodio uscito pochi giorni fa su Disney+.

Mentre buona parte dei fan si è concentrata sull'easter-egg su Thanos, dunque, alcuni spettatori dall'occhio di falco hanno notato la presenza, in quest'ultimo episodio, di un riferimento a un film cult che tutti noi portiamo nel cuore.

Stiamo parlando di Ghostbusters: nella scena con le varianti di Loki, infatti, vediamo Kid Loki fare alcuni sorsi di una bevanda dalla confezione decisamente riconoscibile. Il contenitore è infatti quello della Hi-C Ecto Cooler, una bibita alla frutta lanciata all'epoca di Ghostbusters II, recante sulla confezione la figura dello slimer presente nella serie animata The Real Ghostbusters.

La bevanda in questione ebbe grande successo all'epoca, al punto da non uscire fuori produzione fino al 1997, ben 6 anni dopo il termine della serie animata. Che sia un modo per tastare il terreno in vista di un futuro rilancio? Chi lo sa! A proposito delle varianti, intanto, scopriamo insieme chi sono gli attori di Kid Loki, Vecchio Loki e Loki Nero.