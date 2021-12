Loki, un Easter Egg ha anticipato chi sarà MODOK in Ant-Man 3?

La prima stagione di Loki è disseminata di Easter Egg, alcuni dei quali potrebbero aver anticipato qualcosa sul futuro del MCU. Uno dei rumor più insistenti degli ultimi tempi riguarda per esempio la presenza di Corey Stoll in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, e la conferma si può forse trovare proprio nella serie con Tom Hiddleston.

Nel Marvel Cinematic Universe, Corey Stoll interpreta Darren Cross / Yellowjacket, visto per l'ultima volta nel primo Ant-Man, dopo essersi rimpicciolito nel Regno Quantico. Dal momento che Scott Lang, Hank Pym e Janet Van Dyne sono riusciti a fuggire dal regno, è possibile che lo abbia fatto anche Darren, che potrebbe a questo punto ricomparire nelle vesti di MODOK.

Nel quinto episodio di Loki, del resto, all'interno del Vuoto appare un gigantesco elmo di Yellowjacket. Un casco di tali dimensioni sembrerebbe rappresentare una variante del Darren Cross conosciuto finora. Il MODOK, nei fumetti Marvel, è invece un uomo che si sottopone a esperimenti mutageni estremi per aumentare a livelli esponenziali la sua intelligenza. L'esperimento funziona, ma l'effetto collaterale è una evidente deformazione fisica, che gli lascia una testa nettamente più grande del resto del corpo.

Mettendo insieme tutti questi tasselli, detto che vedremo anche Jonathan Majors in Ant-Man 3, si può ipotizzare quindi che Yellowjacket sia riuscito a scappare dal Regno Quantico, e si sia poi sottoposto agli esperimenti che lo hanno portato a diventare MODOK.

