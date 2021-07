Loki, un Easter Egg di Kang il Conquistatore nell'episodio 4? Scopritelo!

L'episodio 4 di Loki è disponibile su Disney+ soltanto da qualche ora ma alcuni fan hanno scovato subito un Easter Egg molto particolare all'interno della trama. Si tratta di Kang il Conquistatore e gli spettatori che hanno notato questo dettaglio hanno iniziato a chiedersi se sarà un personaggio che emergerà nel proseguo della trama.

La scena post-credit dell'episodio 4 ha certamente aumentato le possibilità della serie dal punto di vista della profondità della trama. Inoltre abbiamo provato a spiegare il finale segreto del quarto episodio di Loki attraverso una nostra analisi.

Intervistata da Comicbook, Gugu Mbatha-Raw non si è esposta molto in merito alla questione.



"Beh, fortunatamente per me, il modo in cui Kate Herron, la nostra regista, me l'ha proposto è che come vediamo Renslayer nella TVA in Loki è in qualche modo una storia originale di ciò che sappiamo dei fumetti. Quindi è precede un po' quanto c'è nei fumetti, il che è divertente perché ci sono tante direzioni in cui andare" ha dichiarato l'attrice.

Ma il tema di Ravonna che governa il mondo con Kang?:"Mi piacerebbe. Non lo so, vedremo cosa succede, non dovrei assolutamente divulgare alcuna informazione a riguardo".

Di fatto Gugu Mbatha-Raw non ha smentito quest'eventualità ma staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi episodi.

Il cast di Loki comprende anche Tom Hiddleston, Owen Wilson e Sophia Di Martino.



Su Everyeye trovate la nostra recensione dell'episodio 4 di Loki, disponibile su Disney+.