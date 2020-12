Loki, ecco l'easter egg che forse non avete notato nel trailer

Nei giorni scorsi i fan del Marvel Cinematic Universe hanno finalmente potuto assistere al primo trailer di Loki, l'attesissima serie dedicata al dio dell'inganno che presto vedremo su Disney+ ma, molto probabilmente non avranno fatto caso ad un incredibile easter egg.

Nel corso della clip è possibile infatti vedere il Loki di Hiddleston e un gruppo di agenti della TVA (Time Variance Authority) che prendono d'assalto un Roxxcart, un grande negozio di proprietà nientemeno che della Roxxon. I fan di lunga data di questo franchise potrebbero farsi una sonora risata su questo particolare riferimento, tenendo conto infatti che questa azienda immaginaria impegnata nel settore petrolifero ed energetico, è stata un punto fermo della vecchia divisione Disney che si occupava di realizzare serie televisive in live-action e di animazione inerenti al mondo Marvel Television.

La Roxxon è infatti nota principalmente per la spietatezza con cui porta avanti i suoi affari, e per il suo legame con molti supercriminali senza scrupoli. Prima di questo trailer, la sua ultima apparizione era avvenuta in Helstrom, la serie Hulu cancellata proprio nelle scorse ore.

Intanto sono ancora molti i dubbi in merito alla partecipazione di Scarlett Johannson, qualcuno sostiene infatti che quella donna le assomiglia particolarmente a Black Widow vista nel trailer di Loki, altri non sia che Sophia Di Martino che si dice interpreterà Lady Loki. In attesa di scoprire come realmente andranno le cose, fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate da questa nuova serie.