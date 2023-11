Loki, un easter egg ci ha svelato la vera identità di OB?

Tra tutti gli easter egg nell'episodio 5 di Loki 2 e nelle puntate precedenti, ce ne è uno che potrebbe aver svelato la vera identità di Ouroboros detto OB, interpretato da Ke Huy Quan. E se il personaggio, dietro il suo adorabile atteggiamento, nascondesse in realtà qualcos'altro?

A suggerire l'ipotesi sono i titoli di coda, dove, ogni qualvolta appare la carta dell'attore, sullo sfondo viene mostrato The Zartan Contigent. Si tratta di un libro scritto da AD Doug riferito all'antagonista di GI Joe, una serie di fumetti e cartoni animati Marvel che, a sua volta, trae ispirazione dal franchise di giocattoli Hasbro.

Zartan è un mercenario maestro nel travestimento, capace di cambiare il colore della propria pelle per mimetizzarsi. Durante la guerra civile Cobra, sconfisse il temibile Imperatore Serpentor e smascherò l'impostore Fred VII all'interno del suo gruppo.

Tutto ciò crea inaspettati collegamenti con Loki 2, soprattutto riguardo le varianti e il Consiglio dei Kang; senza contare l'evidente assonanza con la razza aliena degli Xartan, mutaforma creati dai Celestiali e rivali Thor. Tra le loro peculiarità, ricordiamo il non dormire e il non invecchiare mai. Era il secondo episodio di Loki 2 quando OB, nei suoi discorsi, menzionava la sua ritrosia nel dormire affinché potesse continuare il lavoro... La dinamica vi dice qualcosa?

AD Doug, invece, è una variante di OB: spiega di essere un fisico teorico al Caltech, e di aver conseguito un dottorato di ricerca per mantenere la sua carriera da scrittore. Ecco spiegato il suo collegamento con Loki, ora consapevole di poter riscrivere la storia grazie ai propri poteri.

Sappiamo poco su AD Doug, ma è probabile che conosca Colui Che Rimane, e che lavori alla TVA da molto tempo. I fan più arditi hanno postulato addirittura un parallelismo tra "AD" e "anno Domini", suggerendo un ipotetico collegamento tra il personaggio in questione e il "salvatore" che ha cessato la Guerra Multiversale.



Quali ipotesi sono vere, e quali false? È ancora presto per dirlo, ma confidiamo che l'ultimo episodio dello show (in arrivo il prossimo 10 novembre 2023 su Disney+) risponderà alle nostre domande.

