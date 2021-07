Loki, dopo l'Easter Egg su Thor il produttore rivela: 'C'era anche una scena più lunga'

Il quinto episodio di Loki, in streaming su Disney+ dallo scorso mercoledì, è stato caratterizzato da una serie di Easter Egg, uno dei quali in particolare presentava un clamoroso riferimento a Thor. A quanto pare, abbiamo visto solo un assaggio di ciò che poteva essere, poiché gli era stata originariamente dedicata una scena molto più lunga.

A rivelarlo, come possiamo vedere anche nel tweet in calce alla notizia, è il produttore Eric Martin, anche se chi non desidera spoiler farebbe meglio a interrompere qui la lettura.

L'Easter Egg in questione, nel quinto episodio di Loki, era dedicato al Thor-Rana creato nei fumetti da Walter Simonson, frutto di una trasformazione operata dal Dio dell'Inganno. Lo abbiamo visto brevemente intrappolato in un barattolo, ma secondo Martin avrebbe potuto debuttare già nel primo episodio della serie Marvel.

"I fan dei fumetti noteranno la Rana di Tuono in quel barattolo" ha scritto il produttore in un tweet. "In realtà avevamo una scena nell'episodio 1 in cui Loki viene preso a pugni da Thor-Rana, ma abbiamo dovuto tagliarla per far scorrere le cose. È un peccato, perché Tom Hiddleston era divertente da morire."

Avvicinandoci alla conclusione, intanto, spuntano nuove teorie su chi è il vero villain di Loki. Dopo questa rivelazione, però, saranno in molti anche a chiedersi come fare per vedere la scena tagliata di Loki e Thor-Rana.