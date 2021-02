Loki: Ecco gli auguri su Twitter a Tom Hiddleston per i suoi 40 anni

La giornata di ieri, 9 febbraio, è stata il compleanno del protagonista di Loki: Tom Hiddleston ha infatti festeggiato i suoi quaranta anni. Ecco alcuni dei tweet condivisi dai fan delle opere della Marvel.

L'attore britannico ha riscosso un notevole successo per il suo ruolo di Loki, fratello di Thor apparso per la prima volta nel 2011. Nel corso degli anni il suo personaggio è diventato in breve tempo uno dei più amati dai fan del Marvel Cinematic Universe, anche grazie alla sua abilità nel rendere credibile il suo ruolo. Se cercate altre informazioni a riguardo, ecco una intervista a Kevin Feige in cui discute della scelta di far interpretare la divinità all'attore londinese. In calce alla notizia, trovate alcuni dei tweet condivisi dai fan, che hanno deciso di fare gli auguri a Tom Hiddleston con un messaggio sulla celebre piattaforma social e che hanno riscosso un discreto successo.

Negli ultimi mesi è stato condivisa la data di uscita di Loki, le cui puntate saranno disponibili su Disney+ a partire dal mese di maggio, anche se ancora non conosciamo il giorno esatto. Inoltre, vi segnaliamo un'altra notizia che siamo sicuri farà felici tutti gli appassionati del personaggio dei fumetti Marvel: Loki è stato rinnovato per una seconda stagione.