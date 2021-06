Loki, episodio 2 oggi su Disney Plus: tutto quello che c'è da sapere!

Dopo il debutto della scorsa settimana, è già il momento di un nuovo episodio per Loki. La seconda puntata della nuova serie Marvel con Tom Hiddleston è in streaming su Disney+ dalle 9 di stamattina, mercoledì 16 giugno. Per i fan è l'occasione per avere conferma delle potenzialità della serie, dopo le buone impressioni suscitate dalla premiere.

L'episodio 2 di Loki è ancora più lungo del precedente: 54 minuti, contro i 52 del primo, che ne fanno in assoluto il secondo episodio più lungo pubblicato finora nelle serie della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, dopo il penultimo di Falcon and The Winter Soldier che durava ben 61 minuti.

In attesa dell'uscita in streaming su Disney+ erano state pubblicate delle immagini di Tom Hiddleston tratte dal secondo episodio di Loki, che hanno indubbiamente stuzzicato la curiosità dei fan. Dopo essere stato arrestato dalla TVA (Time Variance Authority) per essere fuggito dalla sua linea temporale, sembra che Loki sia entrato a farne parte, diventando così un collaboratore di Mobius M. Mobius (Owen Wilson).

Un ruolo importante per gli sviluppi della nuova serie Marvel dovrebbe poi averlo anche la Ravonna Renslayer di Gugu Mbatha-Raw. Anche lei lavora per la TVA, ma è molto diversa dal personaggio dei fumetti.