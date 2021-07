Loki, l'episodio 4 anticipa l'arrivo di Moon Knight? Ecco una nuova teoria

L'episodio 4 di Loki ha senz'altro sorpreso il pubblico, sia per le rivelazioni alquanto scioccanti fatte sulla TVA sia per una serie di altre informazioni che potrebbero anticipare in qualche modo l'arrivo di Moon Knight nel Marvel Cinematic Universe.

Nell'episodio 4 di Loki sono stati citati per la prima volta i vampiri, il personaggio interpretato da Owen Wilson durante un dialogo con B-15 ha infatti detto: "Ci siamo imbattuti in Kree, Titani, vampiri", e se già abbiamo avuto modo di incontrare la specie aliena dei Kree e anche i Titani, specie a cui appartiene Thanos, mai nel MCU fino ad ora sono stati visti i vampiri.

Alcuni fan hanno ipotizzato che questo riferimento potrebbe essere rivolto a Blade, il cacciatore di vampiri sarà infatti protagonista di un reboot con protagonista Mahershala Ali. Ma c'è anche la possibilità che il riferimento possa essere rivolto ad un'altra proprietà Marvel in arrivo ovvero il già citato Moon Knight.

Ancora non si sa molto su questa serie che ha come protagonista Oscar Isaac, ma da più parti si è ipotizzato che il villain interpretato da Ethan Hawke potesse essere Dracula. Insomma, le parole di Mobius M. Mobius potrebbero aver voluto in qualche modo fornire un assist ad una delle prossime serie Marvel in arrivo su Disney+. Voi cosa ne pensate? Naturalmente fatecelo sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti.