Loki: l'episodio 4 ha introdotto un altro Young Avengers?

Nelle scorse ore l'episodio 4 di Loki è approdato su Disney+ rivelando tutti gli oscuri segreti della TVA. Grazie al dio dell'inganno e alla sua variante Sylvie, tutti i nodi sono giunti al pettine e nei prossimi due episodi sicuramente ne sapremo di più su questa particolare organizzazione.

Quasi al termine dell'episodio, Loki è stato falciato da Ravonna ma, nella scena post credit scopriamo che non è morto ma, è stato inviato su un'altra linea temporale dove ha ritrovato alcune delle sue varianti identificate come Classic Loki, Boastful Loki e Kid Loki.

Quest'ultimo personaggio è stato introdotto per la prima volta nel novembre 2010 in seguito alla morte di Loki (come lo conosciamo tutti) durante l'Assedio di Asgard. Dopo che Hela ha rimosso il suo nome dal libro di Hel, Loki è rinato e ha vissuto a Parigi tranquillamente fino a quando Thor non lo ha scoperto. Kid Loki può vantare innumerevoli trame nell'Universo Marvel, ma una delle sue più note riguarda i Young Avengers. Il personaggio si unisce al gruppo dopo essersi interessato ai poteri di Wiccan. Riesce a prendere per sé i poteri del ragazzo a seguito di un astuto piano del Loki originale. Tuttavia, Kid Loki decide di rimettere ogni cosa al proprio posto e così si trasforma in un adulto.

Kid Loki non è l'unico Young Avengers che vedremo nel MCU di qui a breve. Hailee Steinfeld interpreterà Kate Bishop in Hawkeye, Iman Vellani interpreterà Ms. Marvel mentre, Elijah Richardson è stato introdotto come Eli Bradley in The Falcon and the Winter Soldier. Insomma, sembra ovvio a questo punto che presto o tardi Giovani Vendicatori riuniti faranno il loro debutto sul piccolo o grande schermo.