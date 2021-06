Loki, episodio 4 oggi su Dinsey+: ecco tutto quello che c'è da sapere

A partire dalle 9 di quest'oggi è disponibile su Disney+ l'episodio 4 di Loki, che a quanto sembra, rimescolerà ancora una volta tutte le carte in tavola per il dio dell'inganno in vista di un finale che è ormai sempre più vicino.

Nell'episodio 3 di Loki abbiamo lasciato Sylvie e la sua controparte maschile alle prese con l'apocalisse di Lamentis-1 nel 2077. I due, dopo essersi finalmente conosciuti in modo più profondo, uniscono le forze per fuggire da questo pianeta destinato alla distruzione, ma le cose non sembrano andare proprio nel modo in cui speravano. Una rocambolesca scena d'azione chiude questa puntata, lasciando il destino dei nostri pesantemente in bilico.

Ovviamente, come visto anche nell'ultimo trailer di Loki, il dio dell'inganno e Sylvie riusciranno a sfuggire in un modo o nell'altro a questa morte quasi certa e si ricongiungeranno anche con la TVA e in particolare con Mobius M. Mobius, che aveva dato piena fiducia al dio dell'inganno, prima di essere brutalmente tradito. L'episodio 4 della durata di 49 minuti rappresenta sicuramente un vero e proprio giro di boa per la serie Disney+.

Riuscirà la Time Variance Authority a bloccare il personaggio interpretato da Sophia Di Martino? E cosa ne sarà di Loki stesso? Per scoprirlo, non vi resta che andare su Disney e godervi questo nuovo entusiasmante episodio. Naturalmente, appena potete, diteci la vostra su questo show nei commenti.