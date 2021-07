Loki, l'episodio 5 ha appena fornito un nuovo indizio su Kang il Conquistatore?

Da molto tempo ormai si parla del possibile debutto di Kang il Conquistatore in Loki visto anche il profondo legame che nei fumetti lega questo supercriminale al personaggio di Ravonna Renslayer interpretato nello show Disney+ da Gugu Mbatha-Raw.

Nell'episodio 5 di Loki, essere stati inviati nel Vuoto ai margini della fine del tempo, Loki e Sylvie escogitano un piano per incantare l'enorme mostro di fumo incaricato di uccidere tutto ciò che incontra sulla sua strada, Alioth. I due vogliono scoprire cosa li attende alla conclusione della linea temporale e soprattutto vogliono sapere chi c'è dietro la TVA in modo da poterla abbattere in maniera definitiva.

Con l'aiuto del Loki anziano interpretato da Richard E. Grant, il malizioso duo è in grado di incantare Alioth, e quando il fumo si dissolve, si trovano dinnanzi ad una città futuristica, posta nello spazio, con una torre al centro e navi che volano tutt'intorno. Questa città secondo molti potrebbe essere Chronopolis, il luogo in cui vive Kang il Conquistatore nei fumetti. I fan hanno a lungo pensato che Kang fosse in qualche modo potesse essere coinvolto con Loki, e questo e questo panorama non fa che incentivare questa ipotesi. L'inclusione di Alioth tra l'altro, sembra confermare del tutto la questione, poiché nei fumetti, la creatura è incaricata di proteggere l'ingresso di Chronopolis.

Naturalmente, visto che nel corso delle varie serie Marvel le teorie hanno raramente trovato una corrispondenza tangibile, anche questa ipotesi potrebbe essere del tutto sbagliata. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.