Loki, l'episodio 5 avrebbe potuto introdurre la Loki Variance Authority!

La prima stagione di Loki è ormai giunta al termine, ma il team creativo della serie di Disney+ continua a rivelare nuove curiosità sullo show e sulle possibili strade che avrebbe potuto percorrere... Come la creazione di una Loki Variance Authority.

Che gli episodi 4 e 5 di Loki sarebbero stati tra i preferiti dei fan ce lo aveva preannunciato anche Tom Hiddleston prima della loro messa in onda, ma la serie di Disney+ ha in effetti conquistato ancora di più il suo pubblico grazie a The Nexus Event e Journey Into Mystery.

In particolare il quinto episodio di Loki sembrerebbe essere stato carico di sorprese fin dalla prima bozza della sceneggiatura...

"Tom Kaufman ha scritto il quinto episodio dello show" ha raccontato lo showrunner Michael Waldron "Tom è uno degli sceneggiatori di Rick e Morty. È un mio grande amico e una delle persone più divertenti sulla faccia della terra. E la sua prima bozza della sceneggiatura era ricolma di roba fantastica. Credo che a un certo punto ci fu una LVA, la Loki Variance Authority, con tutti i diversi Loki che abbiamo visto".

"Aveva scritto qualcosa di grandioso, una roba alla 'Io sono Spartaco', dove Loki andava a parlare con Alioth" continua Waldron "E quando Loki si apprestava a fare qualcosa di eroico, tutti gli altri Loki iniziavano a farsi avanti nel tentativo di fare lo stesso, e diventava la fiera del narcisismo. Ognuno di loro stava cercando di fare l'eroe, e alla fine si sarebbe venuta a creare una situazione disastrosa".

"Quella prima bozza sarebbe stata epica" conclude.

Non sappiamo esattamente si è poi deciso di optare per una diversa soluzione per l'episodio in questione, sicuramente vi saranno state ragioni narrative che hanno reso più funzionale procedere in altro modo, ma di certo sarebbe stato divertente vedere realizzata una scena del genere.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.