Loki, nel quarto episodio compare un'attrice di The Walking Dead: l'avete riconosciuta?

Il quarto episodio di Loki è stato sorprendente, come aveva anticipato la star Tom Hiddleston, ma i fan di The Walking Dead potrebbero aver riconosciuto un volto noto della serie zombie targata AMC che ha appena debuttato nel Marvel Cinematic Universe.

Cailey Fleming aka Judith Grimes ha ricoperto un ruolo molto importante nel quarto episodio intitolato L'evento Nexus (The Nexus Event). Ci è stato offerto un flashback di Sylvie (Sophia Di Martino) con la Time Variance Authority (TVA) e Fleming ha interpretato proprio la giovane Sylvie.

L’attrice ha scritto sui social: "Sorpresa!! Sono così entusiasta di poter finalmente condividere questo con tutti voi!! Ora puoi vedere in streaming l'episodio 4 di 'Loki' su Disney+ e potresti vedere un volto familiare", ha scritto nel suo post su Instagram che potete vedere in calce alla notizia.

Pur essendo così giovane Fleming si è già fatta un nome, il suo primo ruolo importante è stato in realtà quello della giovane Rey durante un flashback in Star Wars: Il Risveglio della Forza del 2015. Aveva solo 8 anni quando è uscito il film e abbiamo visto di nuovo l’attrice in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ma sembra che siano state riutilizzate le riprese dell'Episodio VII.

Presto rivedremo Fleming nell’undicesima ed ultima stagione di The Wallking Dead la cui premiere è fissata il 22 agosto su AMC.



Vi lasciamo con la nostra recensione del quarto episodio di Loki, fateci sapere nei commenti se avevate riconosciuto l'attrice!