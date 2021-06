Loki, nel primo episodio c'è un riferimento alla Advanced Idea Mechanics!

Con il primo episodio di Loki è ripartita quell'estenuante caccia all'easter-egg che aveva caratterizzato il periodo dell'arrivo di WandaVision su Disney+: isterismi da Mephisto a parte, però, stavolta i fan hanno notato qualcosa di decisamente più concreto e che ben poco sembra avere a che fare con il celebre villain.

Mentre una teoria parla comunque di una possibile apparizione di Mephisto nel primo episodio di Loki, infatti, qualcuno ha fatto notare la presenza di un chiaro ed inequivocabile riferimento all'Advanced Idea Mechanics nel corso del finale del pilot della serie con Tom Hiddleston.

La scena è quella in cui i Minutemen indagano su un'anomalia temporale, prima di imbattersi in quello che supponiamo sarà il vero, misterioso villain dello show: nel corso della breve indagine, sui dispositivi degli uomini della Time Variance Authority appare ben visibile il nome dell'Advanced Idea Mechanics, la nota associazione criminale già apparsa nel Marvel Cinematic Universe in occasione di Iron Man 3.

Non è chiaro, naturalmente, se si sia trattato di un semplice easter-egg rivolto ai fan più attenti o di un vero indizio su ciò che vedremo nel futuro della serie: quel che è certo è che stavolta non si tratti di un abbaglio collettivo! Qui, intanto, trovate tutto ciò che c'è da sapere sul secondo episodio di Loki appena sbarcato su Disney+.