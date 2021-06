Loki, dal terzo episodio emergerà un importante personaggio: ecco di chi si tratta

Mentre Loki si avvicina al giro di boa, una star della serie Disney+ ha rivelato che il suo personaggio diventerà sempre più importante all'interno dello show man mano che la storia andrà avanti, a partire dal terzo episodio in arrivo questo mercoledì.

Stiamo parlando di Gugu Mbatha-Raw, interprete della Giudice Ravonna Rensleyer, che in un'intervista con TV Line ha dichiarato: "È in una posizione di potere. Non interviene molto spesso, a meno che non sia assolutamente necessario. La posta in gioco è molto alta per lei."

L'attrice ha poi spiegato che il suo personaggio risponde direttamente ai Custodi Temporali, gli esseri misteriosi che hanno creato e sovrintendono la Sacra Linea Temporale. "Ha un'enorme responsabilità sulle proprie spalle. Si riverserà su di lui, e dovrà spiegare direttamente a loro cosa sta succedendo. Le cose si fanno davvero intense per Renslayer man mano che la serie va avanti. Diventa sempre più complessa è stratificata, più ci addentriamo nella stagione."

Visto il legame della Giudice Renslayer con Kang il Conquistatore derivante dai fumetti, inoltre, l'attrice ha recentemente lasciato intendere che potrebbe apparire al fianco del super viallin in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la cui uscita nelle sale è fissata al 17 febbraio 2023.



