Loki, Eric Martin: 'Ecco qual è il segreto della nuova stagione'

Sicuramente una mosca bianca attualmente nel panorama televisivo dedicato alle serie Marvel Studios, Loki è di certo una produzione che fa della qualità il suo punto di forza. Anche grazie all'interpretazione del carismatico Tom Hiddleston lo spettacolo è riuscito fino ad ora ad aggiudicarsi la fiducia degli appassionati.

Ma qual è il segreto dietro il successo di questo show? Ce ne parla lo sceneggiatore capo in persona di questo.

Eric Martin si è infatti esposto di recente, affermando che mentre realizzava il finale della prima stagione di Loki, aveva già la sensazione che la serie sarebbe proseguita ancora.

"C'erano già in giro alcune voci a riguardo mentre eravamo ancora chiusi nella stanza degli sceneggiatori a decidere come chiudere il primo atto. Non c'è stato niente di sicuro fino a quando non è arrivata la pandemia".

In quel periodo infatti, il dirigente dei Marvel Studios ha incaricato Martin di prendere le redini dello show e portarlo alla seconda iterazione.

Sicuramente uno dei punti di svolta dei nuovi episodi riguarda ciò che accade nella quarta puntata, in cui vediamo l'esplosione del telaio temporale, diretta conseguenza di ciò che ha fatto Sylvie uccidendo Colui che rimane.

Uno dei temi centrali di questa stagione è proprio questo, spingere i personaggi verso un punto di rottura e vedere come questi reagiscono: "Cosa succede quando il sistema crolla e devi costruirne uno nuovo?".

L'aggiunta del personaggio di Victor Timely è poi di certo un grande punto a favore dello show. Martin sostiene che gli è stata data abbastanza libertà su cosa fare con questo personaggio: "Non c'è stata una conversazione del tipo: 'Hey questo puoi farlo ma questo no'".

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione della prima stagione di Loki. Oltretutto, avete visto il trailer di The Marvels?