Loki, Evangeline Lilly spiega perché ama la serie con Tom Hiddleston e loda WandaVision

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è attualmente in produzione e vedrà Paul Rudd ed Evangeline Lilly tornare a interpretare i loro rispettivi ruoli. L’attrice ha recentemente spiegato il motivo per cui ha amato due serie Marvel appena uscite: Loki e Wandavision.

Lilly, che interpreta Wasp/Hope Van Dyne nell'MCU, ha recentemente parlato con Collider del suo amore per WandaVision e per Loki:



"Penso che WandaVision sia stata fenomenale, e penso che sia stata probabilmente la migliore serie che abbia mai rappresentato un personaggio femminile. È stato così incredibile vederla essere così complicata e così imperfetta eppure così così adorabile. Penso che sia stata una storia epica con una protagonista femminile", ha spiegato Lilly.



Ha aggiunto: "Ho adorato, adorato il finale dello show televisivo Loki. Non mi hanno avuto completamente fino alla fine. Ero tipo, 'Okay. Okay, certo. Sì. Okay. Bene.' Ma non ero tipo "Oh mio Dio, questo è uno spettacolo fantastico", finché non sono arrivati alla fine. Ed ero tipo, "È la teoria del caos. Lo adoro. Lo adoro. Lo adoro". Il fanatico della scienza che c'è in me ama quell'elemento di quanto siano intelligenti e di come affrontano argomenti così enormi che la maggior parte dei film non affronteranno. Hanno affrontato la teoria del caos. È davvero coraggioso, audace e davvero fantastico."



Per quanto riguarda Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Lilly ha condiviso la sua eccitazione alla prospettiva di lavorare con la nuova arrivata nel franchising, Kathryn Newton, la nuova Cassie Lang.

Il film vedrà anche il ritorno di Michelle Pfeiffer nei panni di Janet Van Dyne e Michael Douglas nei panni di Hank Pym, e ancheil ritorno di Jonathan Majors di Loki nei panni di Kang il Conquistatore.



Le prime stagioni di WandaVision e Loki sono ora disponibili per lo streaming su Disney+, Wandavision ha generato anche uno spin-off su Agatha Harkness con Kathryn Hahn che riprenderà il suo ruolo. Vi lasciamo con la nostra recensione finale di Loki.