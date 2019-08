Loki: i fan si chiedono come farà il protagonista a viaggiare nel tempo

Come ha rivelato lo stesso Tom Hiddleston, gli avversari di Loki saranno formidabili: il fratello di Thor dovrà affrontare minacce provenienti da universi e tempi diversi. Ed è riguardo quest'ultimo punto che si concentrano i dubbi dei fan, che si domandano come riuscirà il protagonista a viaggiare nel tempo avendo solo una Gemma dell'Infinito.

Seguendo quanto è successo in Avengers: Endgame, infatti, anche la serie dedicata al "Dio delle Malefatte" sarà caratterizzata da spostamenti nel flusso del tempo. Ricorderete sicuramente che nell'Universo cinematografico Marvel gli unici modi per spostarsi tra le epoche sono due: grazie al potere della Gemma del Tempo, attualmente nelle mani di Dottor Strange oppure viaggiando nel reame Quantico, seguendo le indicazioni di Tony Stark.

Entrambe i modi sembrano essere fuori dalla portata del personaggio interpretato da Tom Hiddleston, padrone della Gemma dello Spazio, potentissimo artefatto ma senza il potere di agire sulla linea temporale.

L'attore ha comunque confermato che Loki sarà un sequel di Avengers: Endgame, se ben ricordate nel film il figlio adottivo di Odino riesce ad impossessarsi del Tesseract e a fuggire nel nulla, magari riuscendo ad alterare la storia e a salvarsi dalla morte per mano di Thanos, avvenuta in Avengers: Infinity War.

Non resta che aspettare la primavera del 2021 per poter scoprire come verrà risolta questa situazione.