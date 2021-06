Loki, i fan sono letteralmente impazziti per quella battuta su Tony Stark

Ad un certo punto, infatti, il funzionario della TVA interpretato da Owen Wilson chiede al Dio dell'Inganno come abbia fatto a scoprire il piano degli Avengers per recuperare le Gemme durante la sequenza che lo vede protagonista in Endgame. La risposta è molto semplice: il nostro ha avvertito il profumo dell' acqua di colonia di ben due Tony Stark, intuendo che ci fosse qualcosa di strano e di inerente ai viaggi nel tempo.

Il primo episodio di Loki ha visto i fan reagire in maniera generalmente piuttosto positiva, lasciando sperare in un bis del successo di WandaVision: ad attirare l'attenzione dei fan, però, non sono stati solo elementi come la trama o l'istrionico personaggio di Tom Hiddleston, ma anche un paio di battute brillanti piazzate al momento giusto.

The fact that this scene is why Loki can recognize Tony Stark's cologne 💀 help #LokiWednesdays pic.twitter.com/4wVrc8PAAD — Harley (@HarleyOdinson) June 10, 2021

#Loki SPOILERS



.



.



.



That part where Loki literally figures out that the Avengers were time traveling because Tony's cologne? Gold. — Ali ˒ˏˑ. loki era ˒ˏˑ. (@wilytricksterx) June 9, 2021

In the scene where Loki mentioned the cologne/scent of Tony, my mom just scoffs and says; "Why is Loki crushing so hard on him?"

Pfft-! 😆 — Elle Kat⎊ | Low-key Spoilers 🏳️‍🌈 (@TheElleKat) June 10, 2021