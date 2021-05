Loki, i fan Marvel rischiano una nuova delusione in stile Mephisto?

L'uscita di WandaVision ha dato il via ad un vero e proprio delirio di massa nel fandom Marvel, con gli spettatori di tutto il mondo pronti ad aggrapparsi ad ogni dettaglio più o meno insignificante per pronosticare l'arrivo di Mephisto nel corso dello show. Con Loki, dunque, rischiamo di nuovo il verificarsi di una cosa del genere?

Mentre la nuova sinossi di Loki ci svela il grosso pericolo a cui il nostro dovrà far fronte nel corso dello show, infatti, in molti parlando della possibile apparizione di Kang il Conquistatore durante gli episodi della serie con Tom Hiddleston e Owen Wilson.

Kang, d'altronde, ha più di un affare in sospeso con i controllori del tempo ed è ormai cosa nota che Loki avrà parecchio a che fare con la Time Variance Authority, chiamata a sistemare lo sconquasso causato dalla fuga del Dio dell'Inganno con il Tesseract nel corso di Avengers: Endgame.

Insomma, sulla carta le premesse per l'arrivo di Kang ci sono tutte, o almeno più di quanti fossero gli indizi credibili sulla comparsa di Mephisto in WandaVision: ma sarà tutto vero o i fan andranno incontro ad una nuova delusione? Lo scopriremo solo tra qualche settimana! Ecco, intanto, 5 serie da vedere in attesa di Loki.