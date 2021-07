Loki: I fan della Marvel sperano nell'arrivo di Galactus!

Il finale della prima stagione di Loki con Tom Hiddleston di ritorno nei panni del Dio dell'inganno ha aperto una vasta gamma di possibilità future per i Marvel Studios che proprio da questo finale pare punteranno la direzione dei prossimi lungometraggi che arriveranno al cinema, da Doctor Strange 2 a Spider-Man: No Way Home.

Con il Multiverso ormai liberato dalle azioni di Sylvie, che nel finale di stagione di Loki uccide Colui che Rimane, vera mentre dietro la formazione della TVA nonché una delle varianti buone di Kang il Conquistatore, che potrebbe essere il prossimo grande villain del Marvel Cinematic Universe dopo Thanos, si sono aperti anche diversi scenari che potrebbero portare all'introduzione di vari personaggi. Tra questi i fan sperano nell'arrivo di uno in particolare: Galactus, il Distruttore di Mondi.

Probabilmente questi non arriverà tanto presto nel Marvel Cinematic Universe, ma dopo che il suo nome è diventato virale su Twitter qualche ora fa qualcuno ha suggerito che magari Galactus potrebbe essere introdotto in maniera più che pratica nell'attesissimo e annunciato film sui Fantastici 4 targato Marvel Studios e diretto da Jon Watts.

Già la regista di Loki, Kate Herron, aveva parlato di cosa significa l'introduzione di Kang per i Marvel Studios: "Prepara il tavolo per le uscite future. E' stata una grande responsabilità e un privilegio portare quel personaggio sullo schermo. E' un cattivo molto diverso da Thanos. Questo è ciò che rende così eccitanti queste serie televisive, il fatto che si interconnettono con i film in grande stile. L'ho trovato davvero eccitante, non solo come fan ma anche come regista".

Intanto l'interprete di Kang Jonathan Majors tornerà nei panni del villain in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.