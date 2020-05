Loki: un'interessante teoria svelerebbe le vere origini del dio Marvel

Loki potrebbe essere il figlio di Hela secondo una nuova fan-theory. La forte somiglianza tra i due personaggi sarebbe alla base della teoria, ma c'è dell'altro.

Al debutto di Thor: Ragnarok, d'altronde, moltissimi meme avevano evidenziato quanto Hela e Loki fossero simili, non solo esteticamente. Il terzo film dedicato all'asgardiano aveva presentato la Dea della Morte come figlia biologica di Odino, proprio come Thor. Sappiamo che è Loki quello adottato, ma allora perché Hela somiglia più a lui che a Thor? Entrambi hanno i capelli neri, la pelle pallida e un'attrazione per "il lato oscuro".

È noto che Loki è il figlio di Laufey, re dei Giganti di ghiaccio, rifiutato per le sue piccole dimensioni e quindi accudito come un figlio da Odino. Fu il re di Asgard a dargli un aspetto umano la prima volta che lo tenne in braccio. Eppure, stando alla teoria, ci sarebbe una ragione per cui Loki ha delle piccole dimensioni: potrebbe essere il figlio di Hela.

D'altro canto, la Dea della Morte è l'unico altro stregone della famiglia, dato che né Odino né Frigga sembrano essere portati come Loki per le arti magiche. Cate Blanchett ha affermato che Hela sarebbe stata imprigionata per 5.000 anni, ma ciò non è stato confermato in Thor: Ragnarok. Il periodo di reclusione esatto non è quindi chiaro, ma dovrebbe essere durato almeno mille anni. Thor ha 1.500 anni, quindi anche Loki dovrebbe avere più o meno quell'età. Prima dell'esilio, Hela avrebbe potuto incontrare Laufey, avere un figlio da lui e decidere di lasciarlo crescere ai Giganti di ghiaccio, forse perché non voleva che fosse accudito da Odino.

Ciò significherebbe che Odino potrebbe aver cresciuto suo nipote come un figlio senza nemmeno rendersene conto. Di conseguenza, Loki sarebbe in realtà il nipote biologico di Thor, non suo fratello adottivo.

La serie Loki dovrebbe uscire nel 2021. Di recente è stato svelato il concept originale di Loki, l'avete visto?