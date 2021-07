Loki, il finale di Steve Rogers in Avengers: Endgame ha causato un evento Nexus?

Della scelta di Steve Rogers di restare nel passato dopo gli eventi di Avengers: Endgame si è discusso fino allo sfinimento: quanto visto in Loki, però, apre nuovi scenari e, soprattutto, ci costringe a porci nuove domande sul finale del nostro Captain America, che in effetti potrebbe aver combinato un bel disastro.

In molti, infatti, si stanno chiedendo se la decisione di Steve non possa aver dato vita a un evento Nexus, con conseguenze decisamente poco piacevoli per la vita della coppia ritrovata: sulla questione è dunque stata interpellata anche la regista di Loki Kate Herron.

Dopo aver smentito la teoria sui finali sincronizzati di Loki e WandaVision, Herron ha quindi spiegato: "Ci ho pensato parecchio! Qualcuno potrebbe rimanere deluso, perché non è una risposta definitiva, ma avrò pure il diritto di rispondere come semplice fan, no? La mia teoria è questa: dipende dal fatto che tu sia ottimista o pessimista. Se sei un ottimista puoi pensare che forse sia giusto che vada a finire così, che quella linea temporale sia sempre esistita e non necessiti di essere falciata. I pessimisti penseranno invece che siano stati falciati".

Da parte nostra non possiamo far altro che sperare che Steve e Peggy siano riusciti ad ottenere il via libera dalla Time Variance Authority! A proposito di linee temporali, intanto, vediamo quali show Marvel potrebbero collegarsi al multiverso dopo Loki.