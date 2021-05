Loki sarà ancora più folle di WandaVision, l'autore: 'Ci siamo presi molti rischi'

Se pensate che WandaVision abbia alzato l'asticella del Marvel Cinematic Universe in quanto a peculiarità, lo showrunner Michael Waldron ha promesso che Loki, la nuova serie in arrivo a breve su Disney+, sarà ancora più folle dello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

"La nostra stanza degli sceneggiatori era accanto a quella di WandaVision. E pensavamo 'Quella serie sembra incredibilmente bella. Dobbiamo fare qualcosa di ancora più folle! Dobbiamo premere l'acceleratore, perché sappiamo che stiamo facendo qualcosa di fantastico'", ha dichiarato l'autore durante una recente intervista con Total Film, che ha pubblicato delle foto in anteprima dei personaggi di Tom Hiddleston e Owen Wilson. "Abbiamo cercato di correre rischi in ogni fase del percorso."

Di ritorno nei panni del Dio dell'Inganno, la cui storia ripartirà dopo la scena di Avengers: Endgame nella quale è fuggito con il Tesseract, Hiddleston ha anticipato: "Nella serie c'è un momento di slancio in cui si va alla ricerca di informazioni. Loki è un uomo in fuga, ed è intrappolato in nuovo e complesso labirinto in cui sta cercando di orientarsi senza esporsi alla vulnerabilità e allo sfruttamento."

Loki debutterà su Disney+ il prossimo 9 giugno. Nel frattempo, vi ricordiamo che i Marvel Studios hanno confermato Waldron (già sceneggiatore di Doctor Strange 2) come autore principale della seconda stagione di Loki.