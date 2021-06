Loki: ecco le varie forme in cui potremmo vedere il dio dell'inganno nella serie Disney+

L'ultimo trailer di Loki ha confermato che il dio dell'inganno è gender fluid e ciò significa che nel corso della serie Disney+ che partirà il prossimo 9 maggio, potremo vederlo in molteplici forme, senza alcuna distinzione di sesso.

Per i fan dei fumetti, l'idea di più di una "variante" di Loki non sarà di certo una sorpresa. Il personaggio ha assunto molte forme nel corso degli anni e mentre ci sono alcune versioni alternative davvero particolari - era persino un unicorno in Loki: Agent of Asgard #8 - quelle più "canoniche" che vi proponiamo di seguito, potrebbero facilmente apparire nello show.

Al di là del certo Loki del primo Avengers, incontreremo Lady Loki la versione femminile del dio dell'inganno che nella serie sarà interpreta da Sophia di Martino, potremo incontrare poi Kid Loki, la versione preadolescente del personaggio, apparsa per la prima volta nei comics Thor 617. Una versione molto interessante è poi Agent of Asgard, che dovrebbe permetterci di conoscere un Loki desideroso di redenzione che compie missioni della Terra per conto delle "Madri di Tutti" (All Mother), ossia Freiya, Gea e Idunn.

Re Loki è invece una versione futura e malvagia del Loki reincarnato, profondamente incattivito dal fatto che, anche dopo secoli di servizio come agente di Asgard, continua ad essere considerato come il dio dell'inganno e delle malefatte. Loki concorre poi alle Presidenziali degli Usa e addirittura si trasforma in Scarlet Witch.

Quale di queste versioni vorreste vedere? Ditecelo nei commenti.