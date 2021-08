Loki, quanto è forte Kang il Conquistatore? Facciamo il punto

In molti credono che sarà il grande cattivo nei futuri film dell'universo Marvel. La regista di Loki afferma che sarebbe stato lui ad orchestrare ogni cosa, compreso Endgame, e probabilmente è così. Fatto sta che è un personaggio che non passa inosservato. Di chi stiamo parlando? Di Kang il Conquistatore, che abbiamo conosciuto in Loki.

In verità quello che abbiamo conosciuto è solo "un" Kang. Si tratta infatti di una sua variante "buona" che ha condiviso tutto ciò che sa sul multiverso e su tutte le altre varianti cattive con i protagonisti. Come abbiamo visto, anche la sua versione buona è in realtà molto potente: infatti Kang può essere definito "il signore del tempo". Come racconta anche lui, nel XXX secolo ha scoperto dell'esistenza di universi paralleli e di sue varianti molto diverse da lui. Sarebbero state proprio queste versioni cattive di Kang, infatti, a scatenare una guerra multiversale. Questo avrebbe portato il Kang che vediamo in Loki a creare un'unica, grande, linea temporale. Tutto salvo quindi, se non fosse per il fatto che "il signore del tempo" che conosciamo viene ucciso da Sylvie proprio in questo episodio. Ed è questo evento che determina la rinascita del Multiverso. Ora c'è da avere paura, perché arrivano gli altri Kang.

Ma ciò che si sono chiesti gli spettatori è: Kang è davvero così pericoloso? La sua versione che abbiamo visto in Loki non sembrerebbe incutere grande timore. Per rispondere alla domanda bisognerebbe andare indietro alle sue origini. Kang, il cui vero nome è Nathaniel Richards, altri non è che il fratello di Mr. Fantastic. Il padre dei due, infatti, tornò un secolo indietro ed ebbe Nathaniel con una donna conosciuta in quell'epoca. Grandissimo studioso di scienza e tecnologia, Nathaniel, portava con sé una grandissima rabbia verso il suo passato e il mondo a cui apparteneva. Così, dopo aver scoperto una tecnologia che gli permetteva di viaggiare nel tempo, si costruì un'armatura e decise di diventare il signore della conquista. Nel corso dei suoi viaggi nel tempo conobbe alcune versioni di sé, anche molto pericolose.

La guerra scatenata dalle varianti di Kang a cui abbiamo accennato prima, è stata una guerra che rischiava di distruggere tutti i mondi. L'eccessiva conoscenza e il libero arbitrio, uniti ad una grande rabbia, possono essere molto pericolosi. Soprattutto per uno come Kang, che ha tra le sue mani i segreti del Multiverso. E' lui l'unica persona in grado di controllarlo davvero, ed è questo ciò che lo rende il più pericoloso di tutti.

La sua armatura altamente tecnologica lo rende anche un nemico fisicamente fortissimo, potenziando le sue abilità a livelli sovrumani e creando ologrammi e campi di forza. Nella sua versione Rama-Tut, è in possesso di una pistola che è in grado di sottomettere gli esseri umani alla sua volontà e impedire ai sovrumani l'uso dei loro poteri. Secondo lui, la sua "nave del tempo", che gli concede l'accesso alle tecnologie di qualunque epoca, potrebbe distruggere la Luna.

Insomma, un nemico spaventoso da tutti i punti di vista. O meglio, non solo "un nemico", ma tanti, come le sue versioni. Secondo molti sarebbe solo uno dei supervillain introdotti nel MCU dalla serie Loki. Cosa vuol dire? Scopritelo.