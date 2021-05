Loki, quale futuro per Tom Hiddleston dopo la serie Disney? Risponde la star Marvel

Tra poche settimane sarà il tempo di dare il benvenuto anche a Loki, la terza serie del Marvel Cinematic Universe ad approdare quest'anno su Disney+ dopo il successo stratosferico ottenuto dalle precedenti WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier. A parlare proprio della serie in arrivo del suo futuro è stato il protagonista Tom Hiddleston.

Questa settimana Tom Hiddleston si è guadagnato la copertina di Entertainment Weekly al quale ha rilasciato una lunga intervista sulla sua carriera e parte di questa si è concentrata anche sul suo personaggio di Loki, e sul suo futuro ai Marvel Studios.

Loki, che era morto all'inizio di Avengers: Infinity War in un modo che sembrava definitivo per l'attore, è poi ricomparso in Avengers: Endgame, anche se in questo caso è il Loki di un'altra realtà alternativa che è scappato dalla cattura di New York nel 2012 con il Tesseract. Hiddleston, conscio che alla Marvel tutto può accadere, ha risposto con un "Sono aperto a tutto" alla domanda se tornerà ancora a interpretare il personaggio di Loki dopo la serie in arrivo.

"Avevo già detto addio al personaggio e gli ho detto di nuovo ciao, poi gli ho detto addio di nuovo e ho imparato a non fare supposizioni, suppongo. Sono semplicemente grato di essere ancora qui e di avere ancora altre strade da esplorare".

Hiddleston ha anche rivelato che la serie su Loki si ricollegherà in qualche modo ai film su Thor della Marvel ma anche emancipandosene: "Una delle cose che Kevin Feige mi disse era che dovevamo trovare un modo di esplorare quelle parti di Loki che sono indipendenti dalla sua relazione con Thor o vederlo in relazione con altri, cosa che ho pensato subito fosse eccitante. Quindi la trilogia di Thor ha la sua integrità e non dobbiamo riaprirla o raccontarla di nuovo".

Nell'attesa riguardiamoci l'ultimo spot di Loki con Tom Hiddleston a petto nudo. Loki esordirà su Disney+ il prossimo 7 giugno.