Loki e le Gemme dell'Infinito: cosa ne pensano i Fratelli Russo? Ecco l'esilarante Tik Tok

Con Loki abbiamo scoperto che la Time Variance Authority ha l'enorme capacità di annullare i poteri delle Gemme dell'Infinito rendendole poco più che un soprammobile. I dipendente le usano infatti come coloratissimi fermacarte senza sapere quale è in realtà il loro immenso potenziale.

In generale questa scoperta ha fatto impazzire tutti i fan del Marvel Cinematic Universe visto che le Gemme dell'Infinito sono state l'elemento cardine di tutte le produzioni precedenti ma ora che ci si prepara al Multiverso, il loro valore sembra essere infinitamente limitato.

Sulla questione sono intervenuti dopo qualche tempo anche i Fratelli Russo che hanno proferito non commentare a parole ma utilizzando un esilarante filtro di Tik Tok. I due appaiono infatti intenti a bere da una tazza Marvel con le Gemme dell'Infinito e con il celebre Guanto dell'Infinito con i visi ipercolorati come se fossero clown. Sul video postato sui social si legge: "Everyone who thought the Infinity Stones were important" ovvero "Tutti quelli che credevano che le Gemme dell'Infinito fossero importanti".

Intanto, l'annuncio della stagione 2 di Loki ha aperto la porta a nuovi quesiti dopo il finale aperto dell'ultimo episodio di Loki. Pensate che le Gemme dell'Infinito in qualche modo riusciranno ad essere ancora centrali nelle prossime trame del MCU? come sempre, diteci la vostra nei commenti.