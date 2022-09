Loki, Giancarlo Esposito rivela: 'Non fui scelto, ma mi sarebbe piaciuto'

In Loki i grandi nomi non mancavano di certo, ma un Giancarlo Esposito in più non avrebbe fatto male a nessuno: la star di Breaking Bad e The Mandalorian è in effetti stata vicina a fare la sua prima comparsa nel Marvel Cinematic Universe in occasione dello show con Tom Hiddleston, ma la cosa non arrivò al punto di concretizzarsi.

A parlarne, mentre gli Studios ci mostrano il nuovo trailer della seconda stagione di Loki, è stato proprio Giancarlo Esposito: "La verità su questa storia è che circa quattro anni fa incontrai Louis D'Esposito, che fa parte del dipartimento televisivo di Marvel. Mi dissero che c'era la possibilità di far parte di Loki in uno show televisivo. Ma non ebbi la parte, ad essere onesto credo semplicemente di non esser stato scelto. Ma probabilmente mi sarebbe piaciuto farlo" sono state le parole del Gus Fring di Better Call Saul.

Esposito ha poi proseguito: "Quando non fui scelto pensai che sarebbe stato bello far parte di un film Marvel, non solo di una serie, perché i film mi piacciono un sacco. Ovviamente amo la televisione, ho avuto un'ottima carriera in TV, l'anno scorso ho fatto quattro serie in una volta sola, l'anno prima cinque". Chissà che per il nostro Giancarlo non salti fuori una seconda possibilità in tempi relativamente brevi: l'attore, d'altronde, si è detto proprio in queste ore pronto ad interpretare il Professor X. Vi piacerebbe? Fatecelo sapere nei commenti!