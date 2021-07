Loki: il gioco leggendario Polybius è realtà nel Marvel Cinematic Universe

All'interno del quinto e penultimo episodio di Loki sono molte le cose accadute così come i dettagli mostrati e gli svariati riferimenti al mondo dei fumetti della Marvel, ma vi è anche qualcosa riferito alla cultura di massa contemporanea che abbiamo scoperto esistere anche in quel piano di realtà: ad esempio il gioco leggendario Polybius.

In mezzo ai tantissimi easter egg del quinto episodio di Loki, nel corso della puntata è possibile intravedere alle spalle del Loki Classico interpretato da Richard E. Grant anche una macchina del videogioco arcade Polybius. Per coloro che ne fossero estranei, si tratta di un fantomatico gioco arcade protagonista di una leggenda metropolitana secondo la quale i giocatori sarebbero stati colti da disturbi psichici di vario tipo come epilessia, amnesia, incubi notturni e perdita di interesse verso altri videogiochi. La leggenda vuole che questo macchinario sia stato installato in diverse località della periferia dell'Oregon negli Stati Uniti e avrebbe causato un'enorme dipendenza nei suoi giocatori dopo essere diventato estremamente popolare.

Non a caso la fantomatica e presunta casa di produzione si chiamava Sinneslöschen, traducibile come "cancella-mente". Alcuni dicono che tale leggenda sia nata dalla vicenda che narra di una prima versione del gioco Tempest che causava epilessia fotosensibile e vertigini.

Il quinto e penultimo episodio di Loki ha confermato che Polybius è realtà all'interno del Marvel Cinematic Universe ma sfortunatamente non abbiamo avuto alcun assaggio di possibile gameplay. Inoltre, proprio alla luce dell'ultimo episodio appare sempre più evidente come la serie con Tom Hiddleston sia un gigantesco omaggio a Rick And Morty della Adult Swim soprattutto dopo i paragoni tra Rick e lo stesso Loki.

Sul quinto episodio potete recuperare la nostra videorecensione di "Viaggio nel mistero".