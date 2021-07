Loki, avete gradito QUEL cameo dalla saga di Thor? La star festeggia sui social

Il quarto episodio della prima stagione di Loki è disponibile da ieri, mercoledì 30 giugno, su Disney+. Nell'ultima puntata trasmessa spicca un cameo di un personaggio molto importante, che ritorna dopo diverso tempo nel Marvel Cinematic Universe. Per celebrare questo momento l'attrice ha pubblicato un post omaggio del dietro le quinte.

Se non volete leggere spoiler su Loki non proseguite nella lettura della news e recuperate il prima possibile il quarto episodio dello show.

L'attrice in questione è Jaimie Alexander, interprete di Lady Sif. Il personaggio è stato inserito in un ciclo temporale basato su un ricordo del passato che coinvolge proprio Lady Sif.

La sequenza si riferisce a quando Loki le tagliò parte dei capelli, inducendo Sif a picchiare il principe asgardiano e a dirgli che rimarrà per sempre solo.

Ora che l'episodio 4 di Loki è disponibile in streaming su Disney+, Jaimie Alexander festeggia il suo ritorno nell'MCU.

Un episodio davvero ricco di novità, visto che la puntata 4 di Loki potrebbe aver introdotto un altro Young Avengers.

Jaimie Alexander mancava dall'MCU da ben sei anni, quando comparve in uno degli episodi di Agents of S.H.I.E.L.D. nel 2015.

La sua presenza nella serie ha certamente destato stupore e curiosità tra i fan.



Ecco la nostra recensione dell'episodio 4 di Loki, disponibile su Disney+, con protagonisti Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Sophia Di Martino.